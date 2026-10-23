23 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında 23 Ekim Cuma günü yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları araştırılırken, ons altındaki hareketlerin iç piyasaya nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 23 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altının alış ve satış fiyatlarındaki değişimler merak edilirken, düşüş eğilimi de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.417,89 TL, satış fiyatı ise 6.418,80 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,10 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 23 Ekim 2026 Cuma günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel fiyatlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.452,00 TL, satış fiyatı ise 10.528,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,27 düşüş yönünde seyrederken yatırımcılar, fiyatlardaki gerilemenin gün içerisinde devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları 23 Ekim Cuma günü düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altının alış fiyatı 4.013,30 dolar, satış fiyatı ise 4.013,93 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 0,26 değer kaybeden ons altındaki hareketlilik, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına olası etkileri nedeniyle yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

23 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.03.15 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi görülüyor. Gram altının satış fiyatı 6.418,80 TL seviyesinde bulunurken günlük kayıp yüzde 0,10 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.528,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 0,27 değer kaybediyor. Ons altının satış fiyatı ise 4.013,93 dolar seviyesinde bulunuyor ve günlük düşüş yüzde 0,26 olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarındaki son hareketleri takip eden yatırımcılar, piyasadaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini ve fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.