22 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında 22 Ekim Perşembe günü yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları araştırılırken, ons altındaki hareketlerin iç piyasaya nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 22 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altının alış ve satış fiyatlarındaki değişimler merak edilirken, piyasalardaki düşüş hareketi de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.525,84 TL, satış fiyatı ise 6.526,67 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 1,09 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel fiyatlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.619,00 TL, satış fiyatı ise 10.684,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 1,14 düşüş yönünde seyrederken yatırımcılar, fiyatlardaki gerilemenin gün içerisinde devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları 22 Ekim Perşembe günü düşüşle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.087,31 dolar, satış fiyatı ise 4.087,90 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 1,28 değer kaybeden ons altındaki hareketlilik, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.34.07 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi görülüyor. Gram altının satış fiyatı 6.526,67 TL'ye gerilerken günlük kayıp yüzde 1,09 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.684,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 1,14 değer kaybediyor. Ons altının satış fiyatı ise 4.087,90 dolar seviyesinde bulunuyor ve günlük düşüş yüzde 1,28'e ulaşıyor. Altın fiyatlarındaki gerilemenin ardından yatırımcılar, piyasadaki hareketlerin devam edip etmeyeceğini ve fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.