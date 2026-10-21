21 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde yaşanan değişimler yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları takip edilirken, ons altındaki hareketlerin piyasaya nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. 21 Ekim Çarşamba günü gram altın yaklaşık 6.561,77 TL, çeyrek altın ise 10.728,50 TL seviyesinden satılıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın yükselişini sürdürecek mi? İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, piyasalardaki son değişimler de gündemdeki yerini koruyor. Gram altının alış fiyatı 6.570,95 TL, satış fiyatı ise 6.571,89 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,05 artış yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü altın piyasasını takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güncel fiyatlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.687,00 TL, satış fiyatı ise 10.754,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,00 seviyesinde bulunurken yatırımcılar, altın fiyatlarının gün içerisinde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini etkileyen ons altın fiyatı da 21 Ekim Çarşamba günü yakından izleniyor. Ons altının alış fiyatı 4.122,06 dolar, satış fiyatı ise 4.122,67 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 0,10 düşüş kaydeden ons altında yaşanan hareketlilik, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına olası etkileri açısından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.34.05 itibarıyla altın piyasasında karışık bir görünüm öne çıkıyor. Gram altının satış fiyatı 6.571,89 TL olurken günlük değişim yüzde 0,05 artış olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.754,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken günlük değişim yüzde 0,00 seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.122,67 dolar satış fiyatıyla yüzde 0,10 gerileme gösteriyor. Yatırımcılar, altın türlerindeki fiyat değişimlerini ve günün ilerleyen saatlerinde oluşabilecek yeni hareketleri yakından takip ediyor.