20 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan değişimler yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları takip edilirken, ons altındaki hareketlerin piyasaya nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Peki, 20 Ekim Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın yükselişini sürdürecek mi? İşte 20 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 20 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, piyasalardaki son değişimler de gündemdeki yerini koruyor. Gram altının alış fiyatı 6.586,28 TL, satış fiyatı ise 6.587,23 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,08 düşüş yönünde gerçekleşiyor.