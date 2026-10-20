20 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
20 Ekim 2026 Salı günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, piyasalardaki hareketlilik gündemdeki yerini koruyor. “20 Ekim gram altın ne kadar?”, “Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” sorularına yanıt aranıyor.
Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan değişimler yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel fiyatları takip edilirken, ons altındaki hareketlerin piyasaya nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Peki, 20 Ekim Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın yükselişini sürdürecek mi? İşte 20 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları 20 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, piyasalardaki son değişimler de gündemdeki yerini koruyor. Gram altının alış fiyatı 6.586,28 TL, satış fiyatı ise 6.587,23 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,08 düşüş yönünde gerçekleşiyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 20 Ekim 2026 Salı günü altın piyasasını takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güncel fiyatlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.690,00 TL, satış fiyatı ise 10.767,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,11 düşüşe işaret ederken, yatırımcılar altın fiyatlarının gün içerisinde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.
ONS ALTIN FİYATLARI
Küresel piyasalarda altının seyrini etkileyen ons altın fiyatı da 20 Ekim Salı günü yakından izleniyor. Ons altının alış fiyatı 4.133,70 dolar, satış fiyatı ise 4.134,32 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 0,22 düşüş kaydeden ons altında yaşanan hareketlilik, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına olası etkileri açısından takip ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
20 Ekim 2026 Salı günü saat 09.52.14 itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram altının satış fiyatı 6.587,23 TL olurken günlük değişim yüzde 0,08 düşüş olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.767,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 0,11, ons altın ise 4.134,32 dolar satış fiyatıyla yüzde 0,22 gerileme gösteriyor.