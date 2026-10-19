19 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları takip edilirken, ons altındaki değişimlerin piyasalara yansıması da merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın yaklaşık 6 bin 658 TL, çeyrek altın ise 10 bin 870 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altının alış fiyatı 6.658,65 TL, satış fiyatı ise 6.659,65 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,42 olarak kaydediliyor. Altın alım satımı yapmayı düşünenler, fiyatların gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceğini yakından takip ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.795,00 TL, satış fiyatı ise 10.869,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,20 olarak kaydedilirken, yatırımcılar fiyatlarda yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da yakından izleniyor. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü ons altının alış fiyatı 4.186,28 dolar, satış fiyatı ise 4.186,92 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,46 olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki fiyat hareketlerinin gram altın ve diğer altın türlerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 09.55.04 itibarıyla altın piyasasında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Gram altın yüzde 0,42 artışla 6.659,65 TL satış fiyatına ulaşırken, çeyrek altın yüzde 0,20 yükselişle 10.869,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altının satış fiyatı ise yüzde 0,46 artışla 4.186,92 dolar olarak kaydediliyor.

Peki, gram altındaki yükseliş gün boyunca devam edecek mi? Çeyrek altın yeni seviyeleri görecek mi? Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde hangi değişimler yaşanacak? Yatırımcılar, güncel fiyatları ve piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.