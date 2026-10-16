16 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında 16 Ekim 2026 Cuma günü yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları takip edilirken, ons altındaki hareketlerin piyasaya nasıl yansıdığı da merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu ve yükseliş ya da düşüş eğiliminin sürüp sürmediği araştırılıyor. İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altının alış fiyatı 6.651,74 TL, satış fiyatı ise 6.652,71 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,30 olarak kaydediliyor. Altın alım satımı yapmayı düşünenler, fiyatların gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceğini yakından takip ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 16 Ekim 2026 Cuma günü son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.768,00 TL, satış fiyatı ise 10.837,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde -0,07 olarak kaydedilirken, yatırımcılar fiyatlarda yeni bir hareketlilik yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da yakından izleniyor. 16 Ekim 2026 Cuma günü ons altının alış fiyatı 4.184,77 dolar, satış fiyatı ise 4.185,34 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,37 olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalardaki fiyat hareketlerinin gram altın ve diğer altın türlerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

16 Ekim 2026 Cuma günü saat 09:59:12 itibarıyla altın piyasasında farklı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Gram altın yüzde 0,30 yükselişle 6.652,71 TL satış fiyatına ulaşırken, çeyrek altın yüzde 0,07 düşüşle 10.837,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altının satış fiyatı ise yüzde 0,37 artışla 4.185,34 dolar olarak kaydediliyor. Peki, gram altındaki yükseliş gün boyunca devam edecek mi? Çeyrek altın yeniden yükselişe geçecek mi? Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde hangi seviyeler görülecek? Yatırımcılar, güncel fiyatları ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.