12 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatlarında 12 Ekim Pazartesi günü yaşanan hareketlilik piyasaları takip edenlerin odağında bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, ons altındaki değişimler de yakından izleniyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde seyrettiği ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altının güncel alış fiyatı 6.640,62 TL, satış fiyatı ise 6.641,37 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,05 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 12 Ekim Pazartesi günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde bulunuyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.777,00 TL, satış fiyatı ise 10.854,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,89 artış olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü takip eden yatırımcılar, ons altındaki son fiyat hareketlerini de yakından izliyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ons altının alış fiyatı 4.183,49 dolar, satış fiyatı ise 4.183,97 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,25 düşüş olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10:09:13 itibarıyla altın fiyatlarında farklı yönlü hareketler görülüyor. Gram altın 6.641,37 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.854,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.183,97 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ve ons altında düşüş kaydedilirken çeyrek altındaki yükseliş dikkat çekiyor. Altın piyasasındaki güncel fiyat değişimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.