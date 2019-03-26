Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı
Haber Global'in deneyimli spikeri Erhan Ertürk'ün gece bültenindeki görüntüleri olay oldu. Alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Ertürk, konuğuna hitap etmekte güçlük çekti.
Haber Global'de yayınlanan haber bülteninde başarılı spiker Erhan Ertürk'ün konuşmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti.
KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Konuşmasından ve hareketlerinden alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı.
Deneyimli spikerin bu görüntüleri izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.
ERHAN ERTÜRK KİMDİR?
Erhan Ertürk, 19701 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatında ATV Haber Merkezi'nde Ali Kırca'nın yanında başlayan Erhan Ertürk, muhabirlik, editörlük yaptıktan sonra Star Haber Merkezi'nde hem yayın koordinatörlüğü, hem editörlük, hem de yöneticilik yaptı.
Erhan Ertürk, 2003 yılından itibaren çalıştığı NTV'den kendi isteğiyle ayrılmıştı.
YORUMLAR (4)
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bu haberi yapan da sarhoş 19701 tarihinde nasıl doğdu bu adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sarhoş yada değil terörist yada değil bu gibi karalamaları yapanların elebaşları çıkmalarıda şaşırtıcı oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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doğum tarihine dikkat yanlış yazılmış bastan sağma haber olmuş sankiCevap Yaz Yayından Kaldır
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atv yi bırakınca yılların acısını mı çıkartıyor nedir :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır