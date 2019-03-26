Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı

Haber Global'de yayınlanan haber bülteninde başarılı spiker Erhan Ertürk'ün konuşmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Konuşmasından ve hareketlerinden alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı.

Deneyimli spikerin bu görüntüleri izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

ERHAN ERTÜRK KİMDİR?

Erhan Ertürk, 19701 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatında ATV Haber Merkezi'nde Ali Kırca'nın yanında başlayan Erhan Ertürk, muhabirlik, editörlük yaptıktan sonra Star Haber Merkezi'nde hem yayın koordinatörlüğü, hem editörlük, hem de yöneticilik yaptı.

Erhan Ertürk, 2003 yılından itibaren çalıştığı NTV'den kendi isteğiyle ayrılmıştı.