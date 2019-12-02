Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

02.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:21

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Hababam Sınıfı'nın kahkahalarıyla hafızalara kazınan çocuğu, 'Bacaksız' lakaplı Tuncay Akça, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Acil ameliyata alınan 55 yaşındaki usta oyuncudan iyi haber geldi.

"DURUMU İYİ"

Hababam Sınıfı'ndan rol arkadaşı Ahmet Arıman,Akça'nın sağlık durumunu hakkında bilgi verdi " Söylendiği gibi durumu kötü değil. Bağırsaklarında iyi huylu bir kist vardı onun için üç gün önceameliyat oldu. Tuncay'ın durumu gayet iyi ve yarın taburcu olacak" dedi.

UZUN SÜREDİR BAĞIRSAKLARINDAN RAHATSIZDI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Tuncay Akça'nın, uzun süredir bağırsaklarından rahatsız olduğu öğrenildi.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963'te Kastomunu'da dünyaya gelen Oyuncu Tuncay Akça adını sinemaseverlere, Hababam Sınıfı'nın öğrencileri arasında yer aldığı dönemde duyurdu. Filmde Bacaksız lakabı ile tanınan Akça, 1981 senesinde usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'in Yol isimli sinema filminde oynamıştır.

Hababam Sınıfı'nda en küçüğü öğrenci olarak yer alan Tuncay Akça, özellikle filmde öğrencilerin ıslanarak beklediği bölümde "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliği ile tanınmıştır.

Filmde Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Ahmet Arıman gibi usta oyuncular ile birlikte rol alan Akça, Bizimkiler dizisinde ise manav rolü ile seyircilerin karşısına çıktı.

Yol Filminde Yusuf karakterini oynayan usta oyuncu 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır.