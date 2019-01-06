Güzellik Kraliçesiyle Evlenen Kral, Tahttan Çekildi

Malezya'da son iki aydır izinde olan Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

İKİ AYDIR İZİNDEYDİ

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti. En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü. Öte yandan kral, geçtiğimiz Kasım ayında taçlı Rus güzel Oksana Voevodina ile dünya evine girdi. Aile arasında yapılan düğün, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan lüks bir villada düzenlenmişti.

DİN DEĞİŞTİRİP MÜSLÜMAN OLDU

Yeni first lady, evlenmeden önce din değiştirip Müslüman oldu. Düğünde başı açık olan Voevodina, düğünden sonra tesettüre girdi. Rus güzellik kraliçesi, yaptığı evlilikle Malezya'nın first lady'si oldu. 25 yaşındaki 2015 Moskova Güzeli Oksana Voevodina, 49 yaşındaki Malezya Kralı V. Muhammed ile evlenerek İslamiyet'e geçti. Oksana Voevodina, daha önce Çin ve Tayland'da modellik yapıyordu. Çiftin Rusya'da yapılan düğününde alkol tüketildiği ve tüm yiyeceklerin İslami usüllere göre hazırlandığı öğrenildi.

"EN UZUN VE EN İNCE KİŞİYDİM"

2016 yılından beri Malezya'yı yöneten Kral ile Rus güzelin nasıl tanıştığı bilinmiyor. Plekhanov Rus Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olan olan Rus gelin, verdiği bir röportajda, görünüşünün dikkat çekici olduğunun üniversite sıralarındayken farkına verdiğini anlattı. Voevodina, "Lise yıllarında sınıfta en uzun ve en ince kişiydim. Bundan dolayı biraz üzülüyordum. Üniversitedeyken bunun benim güçlü yanım olduğunu fark ettim. Genç erkeklerin bana dikkatle baktıklarını gördüm. Şişman ve uzun olmayan kızlara göre bana daha fazla bakıyorlardı" dedi. Voevodina ayrıca, "Bence erkek ailenin başı olmalı ve tabii ki kadından daha az para kazanmamalı" ifadesini kullanmıştı. Malezya Kralı da İngiltere'deki Oakham Okulu'nun ardından Oxford Üniversitesi'nde okudu. Ardından Londra'daki Avrupa İşletme Okulu'nda eğitim aldı.