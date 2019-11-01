Güzel sunucu Dilay Korkmaz, Cadılar Bayramı'nı kutlayan ünlüleri topa tuttu: Beni o duruma düşürme Allah'ım

01.11.2019 14:29

Magazin D sunucusu Dilay Korkmaz, Cadılar Bayramı dolayısıyla kostüm partisi yapan ünlülere sosyal medya hesabı üzerinden ağır göndermelerde bulundu.

"SAÇMA SAPAN KOSTÜMLER GİYİP ŞU HALLERE DÜŞMÜŞLER"

Genç sunucu kişisel Twitter hesabından, "Bu geceki Cadılar bayramı paylaşımlarını hayretle izliyorum. Koca koca insanlar sırf dikkat çekmek için şu saçma sapan kostümleri giyip şu hallere düşmüşler yahu. Allah'ım beni (28) ve arkadaşlarımı (21-..) sırf dikkat çekmek uğruna şöyle saçma sapan işlerle uğraşıp, başlığına da 'eğlence' diyenlerin gözümde düştüğü duruma hiç bir zaman düşürmesin. Amin" sözleriyle dikkat çekti.

BİRÇOK ÜNLÜ CADILAR BAYRAMI'NI KUTLADI

Demet Akalın, Özlem Ada Şahin, Hacı Sabancı, Amine-Mesut Özil gibi Nusret gibi isimler cadılar bayramını kutlayanlar arasında.