Güzel şarkıcı Sıla'nın arabasının fiyatı dudak uçuklattı

06.10.2019 09:38

Harbiye Açıkhava konserlerinin 4'üncüsünü dün akşam gerçekleştirildi. Şarkılarının yanında şıklığı ile de hayran bıraktı. Konser sonrası evinin yolunu tutan Sıla'nın arabasının fiyatı dudak uçuklattı.

1 MİLYONLUK ARABA

Annesi Ömür Gençoğlu ve babası Şükrü Gençoğlu'nun da izlediği konserde popçu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrası alanı arka kapıdan terk eden şarkıcı, yaklaşık 1 milyon TL değerinde yeni Jaguar marka aracıyla, evinin yolunu tuttu.

KIYAFETLERİNDE PARAYA KIYMIŞ

Harbiye'de sevenlerine 4 gündür unutulmaz konser deneyimi yaşatan güzel şarkıcı, hazırladığı kostümlerinde paraya kıymış. Konserin ilk günün dünyaca ünlü şarkıcı Maddona'nın da sıkı takipçisi olduğu markayı tercih eden Sıla, sevenlerinin karşısına her gün şık kıyafetlerle çıkıyor.