Güzel şarkıcı Rihanna'dan iç çamaşırlı nefes kesen poz!

02.11.2019 14:21

Eylül ayında piyasaya sürdüğü kozmetik markasından sonra yıllardan bu yana tek tip bir güzellik algısını yıkan iç çamaşırı markasıyla güzellik sektörüne adımını atan yıldız şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından kendi ürünlerinin tanıtımını bizzat kendisi yapıyor. Rihanna, kendi adını verdiği Fenti markasının Savage X Fenti Koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

"SENİN ACIMAN YOK MU?"

Fotoğrafçı Dennis Leupold'un objektifine cesur bir poz veren şarkıcı, "Kendi stylist'im Jahleel Weaver'i sizlerle tanıştırayım. Üç yeni VIP kutu hazırladık. Mood'unuza göre değişiyor" diye yazdı. Riri'ye hayranları, "Senin acıman yok mu?" yorumunu yaptı.

MARKASINA NEDEN O İSMİ KOYDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kadınlara kendilerini özgürce keşfetme fırsatı sunan yıldız şarkıcı, Koleksiyona neden 'savage' (vahşi) adını verdiğini ise "Her kadın içindeki güç sebebiyle biraz vahşidir. Keşfedersiniz veya keşfetmezsiniz, fakat bu hissiyat hep oradadır!" sözleriyle açıklamıştı.

HAMİLELİK İDDİALARINI VİDEOYLA YALANLADI

31 yaşındaki güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddialarına çektiği cesur videoyla cevap vermişti.