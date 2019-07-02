Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü!

Güzel şarkıcı Hadise, dekolteli fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KADIN DENİLİNCE AKLA GELEN İLK İSİMLERDENSİNİZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hadise, cesur fotoğrafıyla çok konuşuldu. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Kadın denilince akla gelen ilk isimlerdensiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Elbise çok yakışmış Hadise hanım." yorumunu yaptı.

İDDİASINI ORTAYA KOYMUŞTU

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Kendine güvenen şöyle gelsin' yazan Hadise, iddialı duruşunu bir kez daha göstermişti.