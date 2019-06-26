Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı!

Genç yaşta eriştiği şöhret, onun yarattığı gerilim ve çalkantılı özel hayatı yüzünden sık sık zor dönemler geçiren Britney Spears, sağlığına kavuştu.

HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ

Geçtiğimiz aylarda ruhsal bir çöküntü yaşayarak hastaneye kaldırılan ve psikolojik tedavi gören Spears, kardeşiyle birlikte tatile çıktı. Turks& Caicos Adaları'na giden Spears, dün de plajda görüntülendi. Pembe renkli kenarları leopar desenli bikinisi içinde formda görünen Spears, hayranlarının da yüreğine su serpti.

DANS EDİP PARENDE ATTI

İki çocuk annesi 37 yaşındaki Spears, plajda zaman zaman dans etti, zaman zaman da parende attı. Yerinde duramayan Spears, bir ara da şemsiyelerin altındaki şezlonglardan birine uzanıp biraz dinlendi. 1998 yılında …Baby One More Time şarkısıyla çıkış yapan Britney, tüm dünyada büyük sükse yapmıştı.