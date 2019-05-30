Güzel oyuncu Sinem Kobal, denize açıldıkları botu halatlardan kurtardı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için Marmaris'e gitti. Bayram öncesi Bozburun'da çıktıkları tatilin keyfini çıkaran ikiliye arkadaşları eşlik etti.

BOTA HALAT TAKILDI

Takvim'in haberine göre, botla denizde tura çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettiremedi. Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil oldu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etti.

BOTU HALATLARDAN KURTARDI

Bunun üzerine güzel oyuncu Sinem Kobal aşağı sarkarak, botu halatlardan kurtardı.