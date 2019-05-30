Güzel oyuncu Sinem Kobal, denize açıldıkları botu halatlardan kurtardı
Tatil sezonunu Marmaris'te açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, denize açılmak için bindiği botta ufak bir engelle karşılaştı. Kobal, halatlara takılan botu aşağıya sarkarak kurtardı.
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için Marmaris'e gitti. Bayram öncesi Bozburun'da çıktıkları tatilin keyfini çıkaran ikiliye arkadaşları eşlik etti.
BOTA HALAT TAKILDI
Takvim'in haberine göre, botla denizde tura çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettiremedi. Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil oldu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etti.
BOTU HALATLARDAN KURTARDI
Bunun üzerine güzel oyuncu Sinem Kobal aşağı sarkarak, botu halatlardan kurtardı.
YORUMLAR (24)
-
bayrama erken girmişler ::)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu ne şimdi haber mi bizimle kafamı buluyorsunuz?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Kenan pozisyonu izlemiştir o duruşa vuruş hesabı :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
bu tarz haberler kapatılsın. .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
-
Yani. .Cevap Yaz Yayından Kaldır