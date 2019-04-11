Güzel Oyuncu Sinem Kobal'dan Bebek Açıklaması!

Bir ayakkabı markasının reklam yüzü olan Sinem Kobal, Los Angeles'ta çekilen reklam filmini basın mensuplarıyla beraber izledi.

"KEYİF ALARAK ÇALIŞTIK"

Kobal'ın ev sahipliği yaptığı davette yakın dostları, Yasemin Özilhan ve Burçin Terzioğlu da ünlü oyuncuyu yanlız bırakmadı. Mini bir defile gerçekleşen lansmanda Sinem Kobal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reklam filmi hakkında konuşan Sinem Kobal, "Çok keyif alarak çalıştık. Yaz aylarını çok seviyorum, enerjimi yukarı çektiğini düşünüyorum. Ayakkabı da benim çocukluğumdan beri tutkumdu. Yazın enerjisinin insanlara nasıl geçiririz diye düşünürken, Los Angeles'a gittik.

"PAHALI GİYİNİYORUM"

Gitmişken tatil de yaptım. Çekimleri tamamladıktan sonra bolca gezdim. 1 haftalıkta olsa güzeldi" dedi. Ayakkabılara karşı büyük bir zaafı olduğunu dile getiren güzel oyuncu, ayakkabıya servet verenlerden misiniz? pahalı giyinir misiniz? sorularına; "İşimiz gereği bazen iddialı seçimler yapılabiliyor ama ben o kadar pahalı tercih etmem. Bazen yaptığınız iş gereği pahalı giyinebiliyoruz ama en pahalı parçayı da giyseniz bazı zaman şık olamayabilirsiniz. Özel galalar ve davetlerde tabi ki iddialı giyinebilmek adına pahalı giyiniyorum" şeklinde yanıt verdi.

BERABER OYNAMA İSTEKLERİ YOK

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da konuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun özel günleri atlamadığını dile getiren Kobal, birbirimize pahalı hediyeler almayız mesela zevklerimize göre daha manevi hediyeler alırız diyerek sözlerine devam etti. 'Eşinizle beraber bir projede yer almak ister misiniz?' sorusunu yanıtlayan Kobal, "Televizyondan bir süredir uzağım. Sektör şu anda kötü ama iyiye gideceğine inanıyorum. Benim içime sinen bir senaryo yok o yüzden projelerden uzağım. Kenan çok başarılı bir aktör tabi ki onunla oynamak isterim ama şu an için böyle bir isteğimiz yok" diye konuştu.

"AİLE HER ŞEYİN ÖNÜNDE"

Sinem Kobal'ın arkadaşının kızı Lisa ile olan sosyal medya paylaşımları 'annelik provası yaptı' yorumlarına neden olmuştu. 'Lisa ile paylaşımlarınıza annelik provası yaptı yorumları yapıldı. Çocuk yapmak ister misiniz?' sorusuna ise; "Arkadaşımın kızı var. Dünya tatlısı bir kız, onunla keyifli anlarımızı koyduk öyle yorumlar geldi. Aile bence her şeyden önemli, kariyerde amaçlarımız hedeflerimizi tabi ki olmalı ama aile her şeyin önünde" diye yanıtladı.