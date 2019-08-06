Güzel oyuncu Simay Barlas, bikinili fotoğrafıyla akılları baştan aldı

06.08.2019 20:10

Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Simay Barlas iddialı fotoğraflarıyla Instagram'ı salladı. Barlas, leoparlı bikinili fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'da Damla Karaçay karakterine hayat veren Simay Barlas, cesur fotoğraflarıyla takipçilerinin takdirini topladı. Güzel oyuncunun leoparlı bikinili fotoğrafı çok konuşuldu. Barlas son olarak mini etekli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer aldı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.