Güzel Oyuncu Mine Tugay, Estetik Harikası Çıktı

Aliye dizisinde adını duyuran ve Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları yüz binlerce beğeni alan Mine Tugay'ın, oyunculuğundan ziyade güzelliğine hayran olan kişiler bulunuyor. Zarif duruşu, kusursuz fiziği ve kibar yüz hatlarıyla kadın - erkek demeden herkesin beğenisini kazanan Tugay, estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu fotoğraf, Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Zamanında, "Bir insan estetiksiz de bu kadar güzel olabiliyormuş" yorumları yapılan Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yaptı.