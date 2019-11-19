Güzel oyuncu Hazal Kaya anne oldu

19.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:12

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, dün anne ve baba oldu.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ

Hazal Kaya, dün Fulya'da özel bir hastanede ilk bebeğini dünyaya getirdi. Ünlü çift, bebeklerine Fikret Ali ismini verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KİLO SORULARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda eşi Ali Atay ile sinemaya giden güzel oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen muhabirlerin "Kilo aldınız mı? sorusu üzerine gerilmiş ve "Sorulur mu öyle bir soru çok ayıp" cevabını vermişti.

HAMİLELİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Instagram'dan 4,8 milyon takipçisi bulunan Hazal Kaya, hamile kaldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. İlk iki ay bebek için hassas zamanlar olduğu için, hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik."