Güzel Oyuncu Gökçe Bahadır, "Tek Gecede 100 Bin TL Kazandı" İddialarına Cevap Verdi
'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı. Albüm çıkaran oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği ilk konserinden 100 bin TL aldığı iddialarına yanıt verdi.
"Ufak Tefek Cinayetler" dizisinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı. Oyuncu albümün çıkmasından kısa bir süre sonra da bir konser verdi.
"BENİM İLGİLENMEDİĞİM KONULAR"
Sıkı bir hazırlıkla konsere çıkan Gökçe Bahadır'ın performansı dinleyenlerden tam not aldı. Fakat konserden birkaç gün sonra ortaya atılan bir iddia oldukça dikkat çekti. Dizilerden haftalık 70 bin lira alan oyuncunun tek konserden 100 bin TL kazandığı konuşulmaya başlandı. Akmerkez'de görüntülenen Bahadır'a bu iddialar soruldu. Oyuncu, "Bunlar benim ilgilendiğim konular değil" yanıtını verdi.
YORUMLAR (8)
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şarkıyı çok çok kötü söylemiş sezen aksu nun ne kadar efsane olduğu bir kez daha ortaya çıktı bu sayedeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÖYLE BÖYLE DEMEDEN DİREKT SÖYLEMEK LAZIM. . GERÇEKTEN KLAS BİR HATUN. . ÇOK NET. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Az bulunur bir özellikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bacakları çok güzelCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Striptiz yapsın daha çok kazanırCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır