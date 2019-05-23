Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!

Güzel oyuncu Gizem Karaca, beyaz eşya almak isterken ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan kişi tarafından 135 bin TL dolandırıldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYET ETTİ

Kemal Ekmekçi hayatını birleştiren Gizem Karaca, İzmir'e yerleşme kararı aldı.İzmir'de inşaat halindeki evi için beyaz eşya bakmaya başladı. Kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Yıldızsoy'dan pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya satın aldı.Anlaşma gereği de oyuncu katalogtan seçmiş olduğu eşyaları 6 ay sonra teslim alacaktı. Bu süre içerisinde Yıldızsoy'a yaklaşık 120 bin liralık ödeme yaptı. Gizem Karaca eşyaları almak isteyince ise türlü türlü bahanelerle karşılaştı. Beyaz eşyayı bir türlü alamayan güzel oyuncu dolandırıldığını anladı, Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etti.