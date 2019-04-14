Bergüzar Korel, Bornozlu Paylaşımıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Dizi oyunculuğunu bıraktığı açıklamalarıyla hayranlarını üzen Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla gündeme oturdu.
Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.
KARİYERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPTI
Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, paylaştığı fotoğrafla bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Takipçileri tarafından bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Bergüzar Korel'e gelen yorumlar da oldukça fazlaydı. Fan sayfalarında da paylaşılan bu fotoğrafa oyuncunun sevenleri tarafından güzel yorumlar gelirken, kimileri de bornozlu fotoğraf akımına uyduğu için tepki gösterdi.
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Soğan 8 TL olmuş:)Cevap Yaz 56 4 Yayından Kaldır
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İstanbulu alıcaz haziranda seçim varCevap Yaz 17 28 Yayından Kaldır..: Eski zihniyet artık İstanbul u 50 yıl alamaz. Bu yaptıklarından sonra hiç alamaz. Artık azınlık oldular ..39 8 Yayından Kaldır
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Ankara belediye meclisinde olay cikarmislar, biz halk olarak görevi Mansur Yavaş a verdik. Mecliside denetleyici olarak seçtik. Fakat seçtiğimiz meclis kavga çıkarıyor, başkandan yetkilerini almak istiyor, milleti bölmeyin yazık ediyorsunuz. Başkanla beraber çalışın, saldırganlaşmayı bırakın artık.Cevap Yaz 45 11 Yayından KaldırVATANSEVER: Bu zamana kadar bütün şirketleri belediye başkanı denetimde yürütmüşler, şimdi çoğunluk meclis üyeleri diyorki artık biz yönetelim. Ayrıca Mansur Yavaş diyorki, bütün şirketler büyük zararda paraların nereye gittiği belli değil, bu şirket yöneticilerini görevden alalım diyor. Fakat meclis üyeleri bunada karşı çıkıyor. Değerli halkım görün duyun bilin. Vicdanınızı elinize koyun. İyi ki Allah var.35 6 Yayından Kaldır