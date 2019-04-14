Bergüzar Korel, Bornozlu Paylaşımıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Bergüzar Korel, Bornozlu Paylaşımıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Dizi oyunculuğunu bıraktığı açıklamalarıyla hayranlarını üzen Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla gündeme oturdu.

Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

KARİYERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPTI

Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, paylaştığı fotoğrafla bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçileri tarafından bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Bergüzar Korel'e gelen yorumlar da oldukça fazlaydı. Fan sayfalarında da paylaşılan bu fotoğrafa oyuncunun sevenleri tarafından güzel yorumlar gelirken, kimileri de bornozlu fotoğraf akımına uyduğu için tepki gösterdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • ANKARA:
    Ankara belediye meclisinde olay cikarmislar, biz halk olarak görevi Mansur Yavaş a verdik. Mecliside denetleyici olarak seçtik. Fakat seçtiğimiz meclis kavga çıkarıyor, başkandan yetkilerini almak istiyor, milleti bölmeyin yazık ediyorsunuz. Başkanla beraber çalışın, saldırganlaşmayı bırakın artık.
    Cevap Yaz 45 11 Yayından Kaldır
    VATANSEVER: Bu zamana kadar bütün şirketleri belediye başkanı denetimde yürütmüşler, şimdi çoğunluk meclis üyeleri diyorki artık biz yönetelim. Ayrıca Mansur Yavaş diyorki, bütün şirketler büyük zararda paraların nereye gittiği belli değil, bu şirket yöneticilerini görevden alalım diyor. Fakat meclis üyeleri bunada karşı çıkıyor. Değerli halkım görün duyun bilin. Vicdanınızı elinize koyun. İyi ki Allah var.
    35 6 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.