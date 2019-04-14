Bergüzar Korel, Bornozlu Paylaşımıyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

KARİYERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPTI

Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan güzel oyuncu Bergüzar Korel, paylaştığı fotoğrafla bir anda çok konuşulanlar listesine girdi. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçileri tarafından bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Bergüzar Korel'e gelen yorumlar da oldukça fazlaydı. Fan sayfalarında da paylaşılan bu fotoğrafa oyuncunun sevenleri tarafından güzel yorumlar gelirken, kimileri de bornozlu fotoğraf akımına uyduğu için tepki gösterdi.