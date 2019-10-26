Güzel oyuncu Beren Saat, dizi setinde çılgınlar gibi dans etti

26.10.2019 14:23

Netflix'in ikinci orijinal Türk yapımı olan Atiye'nin çekimleri bitti. Dizinin başrolünde yer alan güzel oyuncu Beren Saat, sette, dizinin yorgunluğunu yaptığı dansla attı.

SETTE KEYİFLİ HALLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Başrolünü Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger gibi isimlerin üstleneceği dizisinin ikinci sezon çekimlerinin bitmesinin ardından ekip pasta keserek kutlama yaptı. Eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündem olan Beren Saat kutlamada keyifli halleriyle dikkat çekti.

ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ

Başrol oyuncusu Beren Saat gece boyunca en çok eğlenen isim oldu. Son günlerde magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan güzel oyuncu, ekip arkadaşlarıyla çılgınlar gibi dans etti. O anlar ise sosyal medyaya yansıdı. Saat'in keyifle dans ettiği anlara ise hayranlarından beğeni yağdı.

ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mehmet Günsür yapmış olduğu paylaşımla Atiye dizisinin Aralık ayı itibariyle Netflix'te yayınlanacağını duyurmuştu. 25 Mart 2019 günü çekimleri başlayan Atiye dizisinin kesin yayın tarihi ise henüz duyurulmadı.

ATİYE'NİN KONUSU NEDİR?

Gizem-dram türünde sekiz bölümden oluşacak bir dizi olan Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat'in yanı sıra Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor. OG Medya tarafından hayata geçirilen yapımın yapımcısı ise Alex Sutherland.

Dizinin senaryosunu Breaking In ve Indivisible gibi filmlerin yazarı olan Jason George ve Aşk Tesadüfleri Sever filminin yazarı olan Nuran Evren Sit kaleme aldı. Atiye'nin yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Sen Kimsin?, Çok Filim Hareketler Bunlar filmlerini de yöneten Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.