Güzel oyuncu Belçim Bilgin'in yaz fotoğraflarına beğeni yağdı!

2018'in Aralık ayında ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ile yolları ayıran Belçim Bilgin, kısa süre önce yakın arkadaşı Beren Saat ile tatile gitmişti. Mehmet Günsür'le rol aldığı Aşk Tesadüfleri Sever filminin yeni versiyonunun çekimi için hazırlanan Belçim Bilgin, bir derginin Temmuz ayı için çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Belçim Bilgin'in o paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

31 Ocak 1983 doğumlu Belçim Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi mezunudur. Lise yıllarında amatör olarak tiyatro oyunlarında yer alan Belçim Bilgin, küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa ilgi duymuştur. Bir arkadaşı aracılığıyla Yılmaz Erdoğan ile tanışan Bilgin, Sıfır Kilometre filminde rol almış ve okulu dondurduktan sonra Paris'e yerleşmiştir. Burada 2 yıl boyunca kalan Belçim, Dol isimli filmde rol almıştır. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile evlenen Belçim Bilgin, ardından Hatırla Sevgili isimli dizide Defne karakterine hayat vermiştir. Aşk Tesadüfleri Sever filminin başrolünü üstlenen Belçim Bilgin şimdilerde filmin yeni versiyonu için hazırlık yapmaktadır.