Güzel Köylü oyuncuları kimler? Güzel Köylü konusu nedir?

Güzel Köylü, ilk bölümü 25 Haziran 2014'te yayınlanan, başrollerini Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Star TV'nin aile ve romantik komedi dizisidir. 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiştir. Peki, Güzel Köylü oyuncuları kimler? Güzel Köylü konusu nedir?

Güzel Köylü, ilk bölümü 25 Haziran 2014'te yayınlanan, başrollerini Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Star TV'nin aile ve romantik komedi dizisidir. 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiştir. Peki, Güzel Köylü oyuncuları kimler?Güzel Köylü konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜZEL KÖYLÜ OYUNCULARI

Gizem Karaca

Berk Cankat

Mehmet Ali Nuroğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Zerrin Sümer

Erkan Sever

Simge Selçuk

Ali İpin

Esin Civangil

Özlem Tokaslan

Deniz Baytaş

Aylin Kabasakal

Ömür Özdemir

Eylül Demirpehlivan

Toygan Avanoğlu

Uğur Biçer

Su Kutlu

Can Kıran

Tolga Ortancıl

GÜZEL KÖYLÜ KÜNYESİ

Güzel Köylü, ilk bölümü 25 Haziran 2014'te yayınlanan, başrollerini Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Star TV'nin aile ve romantik komedi dizisidir. 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiştir.

Dizide yaşadığı talihsiz olaylar sonuncunda İstanbul'dan Güzelköy'e yerleşen Gül isimli genç bir kızın hikâyesi anlatılmaktadır. Dizinin çekimleri Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan Bozüyük Mahallesi'nde yapılmıştır.

GÜZEL KÖYLÜ KONUSU

İstanbul'un karmaşasından bunalan Gül (Gizem Karaca), birçok talihsiz olay yaşayacağından ve hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde yine sıradan bir güne uyandığını düşünür. Ama aksilikler onun peşini bir türlü bırakmaz. İlk olarak gönderdiği önemli bir kargonun yanlış yere gittiğini öğrenir. Sonra da patronuna şirkette olduğunu söyleyip onun olduğu arabaya arkadan çarpar. Patronu ona çok kızar. Sonraki gün daha da beter geçer. Telefonu süte düşer, tableti yere düşer, elbisesine süt dökülür, nişanlısının arabasını çektirir, işe yine geç kalır, önemli bir toplantıyı kaçırır ve işinden kovulur. Üstelik arkadaşı da ona ihanet eder. Güzelköy'de, Sultan Ana (Zerrin Sümer)'nın büyük bir hastalığa yakalandığını ve ölebileceğini öğrenen oğulları Hüsnü (Ahmet Mümtaz Taylan) ve Yusuf (Ali İpin), onun mallarına hemen göz dikmiştir. Sultan Ana, tarlaları Yusuf'a, hayvanları ise Hüsnü'ye bırakacağını söylemiştir. Ama iki taraf da bu karardan pek memnun olmamıştır. Hüsnü'nün aklına bir plan gelir. Büyük oğlu Cemal (Berk Cankat)'i, Yusuf'un kızlarından Kamuran (Esin Civangil) ile evlendirip tarlalara ortak olacaktır. Cemal ise Kamuran'ı sadece arkadaş olarak görmekte ve onunla evlenmek istememektedir. Ona aşık değildir, oysaki aşk evliliği yapmak istemektedir. Ama ebeveynlerinin bundan vazgeçmeye pek de niyeti yok gibidir. Kamuran, ondan düğün için alacağı şeylerin listesini yapar ve İstanbul'a gidip listedekileri almasını söyler. Cemal İstanbul'a gelir. Ama dükkanların kapalı olduğunu görerek arabasında biraz kestirir. Uyandığında ise arabasının çekildiğini ve her yanda bir sürü insanın olduğunu görür. Öte yandan da önemli bir mektubu ulaştırmak için Gül'ü arar, ama bulamaz. Gül, yaşadığı kötü olayların ardından nişanlısı Kaan (Mehmet Ali Nuroğlu) ile konuşmaya gider. Onun bu ilgisiz tavırları, genç kadını çileden çıkartır ve hıncını ondan çıkarır. Büyük bir hışımla ablası Nihal (Simge Selçuk) ve kardeşi Sude (Su Kutlu)'nin evine gider. Nihal ona, genç bir adamın, yani Cemal'in, kendisine bir mektup getirdiğini söyler. Mektupta bir astsubayın fotoğrafı vardır. Nihal, Gül'e dedelerinin de astsubay olduğunu, Sultan Ana'nın gerçekten de onun anneanneleri olabileceğini söyler. Ama Gül buna inanmaz. Öte yandan Kaan'ı üzdüğünü fark eder ve ondan özür dilemek için evine gider. Ama Kaan'ı bir kadınla birlikte yakalar. Kaan'ın onunla evlenmek istemediğini söylemesiyle küplere biner ve nişanı atar. Cemal Muğla'ya geri dönerken, yolda ağlayan bir kadın görür ve onu teselli etmeye çalışır. Onun Güzelköy'den geldiğini öğrenen Gül, çareyi oraya gitmekte bulur. Geldiğinde bir düğünün yapıldığını görür. Kamuran ile nikâh masasına oturan Cemal, herkesi şaşırtarak "Hayır" der. Yusuf küplere biner. Gül gördüğü bu manzara karşısında çok irkilir. Muhtar Niyazi (Erkan Sever), onu Sultan Ana'nın evine götürür. Sultan, Gül'ün onun torunu olmadığını söyler. Gül'ün başı köyde de beladan kurtulmaz. Yaşadıklarından sonra İstanbul'a gitmek ister. Cemal, âşık olduğu kadının evine dönmesini istemez. Niyazi'nin ısrarları da bir işe yaramaz. Tam yola çıkarken, karşısında Kaan'ı görür ve köyde kalmaya karar verir. Kaan da, Gül gibi inat edip köyün diş hekimi olmaya karar verir ve olaylar gelişir.