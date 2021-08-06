Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı

Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, devlet hastanesinde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesinden çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, devlet hastanesinde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesinden çıkan kavgayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

Birecik Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarına maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları, maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmeler ile vurmaya başladı. 8 güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, evde yakalanarak, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan 5 kişi, sorgulanmak üzere Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ümit Dündar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınlarının 'maske' kavgasına 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:29:39. #1.15#

title