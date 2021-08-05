Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
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Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı

Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarını maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, hasta yakınları güvenlik görevlilerine sopa ve tekmelerle vurmaya başladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan güvenlik görevlileri Zeynel Abidin Kaya, Engin Kurt, Bayram Aslan, İbrahim Halil Savaş, Abdullah Delal Kızılkaya, Harun Kaya, Veysel Fırat ve Mustafa Kılıç, aynı hastanede tedaviye alındı.

Hastanede önlem alan polis, kavga sonrası kaçan hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi'ne giderek, yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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