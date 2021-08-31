Gurk ne demek? Gurk anlamı ne?
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Gurk ne demek? Gurk anlamı ne?

Gurk ne demek? Gurk anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gurk, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Gurk ne demek? Gurk anlamı ne? İşte, Gurk kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Gurk kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Gurk anlamı ne? Gurk ne demek? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GURK NE DEMEK?


Gurk gurk etmek: (Tavuk) Kuluçkaya yatmak isterken ya da yavrularını çağırırken gurk gurk diye ses çıkarmak.

Gurka yatmak: Civciv çıkarmak üzere yumurta üzerine oturmak.

Gurk olmak: Tavuk için kuluçkaya yatmak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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