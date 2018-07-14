Güreş Sevgisi Yine Sokakta Yatırdı

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek farklı illerden gelenler Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ile bahçelerde kurdukları çadırlarda uyudu.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'nda güreş heyecanı başladı. Pehlivanlar yaklaşık 33 derecelik sıcak havada güreş tutarken, onları izlemek Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce güreş sever Edirne'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle şehirdeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Kırkpınar güreşlerini Sarayiçi Er Meydanı'nda izlemek için Edirne'ye gelenler yer bulamadığı ya da otel fiyatları yüksek olduğu için geceyi sokaklarda, Selimiye Camii içerisinde, mezar taşları sergileme alanlarında yanlarında getirdikleri battaniye, yorgan ve çadırları kurarak geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güreşleri izlemek için hazırlık yapan güreş severler, sadece güreş sevgisi nedeniyle sokakta yatmayı göze alarak Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Sakarya'dan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelerek Selimiye Camii arkasındaki yeşil alanda çadır kuran Hüseyin Şengöl, 10 senedir çadırda kaldığını belirterek, "Her sene gelmeye çalışıyoruz. Güreşleri izliyoruz, heyecanlı müsabakalar oluyor. Otellerde yer yok, olursa da fiyatlar bize uymuyor. Çadırda, bahçede, araba da uyuyoruz. Güreş sevgisi dışında sokakta kalmayız. On senedir geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, sabah kalkıp şimdi de güreşleri izlemeye gideceğiz" dedi.

Kocaeli'den gelen Aydemir Evcenler de Selimiye Camii çevresinde çadırda kalmadığı tercih ettiğini kaydederek, "Sokakta daha rahat ediyoruz. 25 senedir güreşlere geliyoruz. Temiz havada daha rahat. Otellere hiç gitmedim, gerek duymuyorum. Edirne Belediyesi ve emniyeti güvencemizi veriyor. Bizde böyle huzurlu bir şekilde yatıyoruz. Oteller zaten dolu. İlk zamanlar baya mücadele verdik. Bir ay önceden oteller dolu oluyor, bulamıyoruz. Desteklediğimiz pehlivanlar var, onları izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Selimiye Camii çevresindeki çadırlar

-Sokakta uyuyanlar

-Uyuyanlardan detay

-Hüseyin Şengöl ile röp.

-Aydemir Evcenler ile röp.

-Cami içinde uyuyanlar

-Havadan çadırlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,