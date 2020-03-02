Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi

02.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:50

Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırıda yaralananlar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip kıstırıldı, şu an çatışma devam ediyor" dedi.

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgede sıcak çatışma devam ederken, roketin isabet ettiği bölgeden ilk görüntüler de geldi.

İşte o fotoğraflar:

Kaynak: İHA

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