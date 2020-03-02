Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Ağrı'da Gürbulak sınır kapısının yakınlarında gümrük müdürlüğüne ait bir araca teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırının ardından teröristler takip edilerek kıstırıldı. Olay yerinden ise ilk görüntüler geldi.
Ağrı Gürbulak sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, saldırıda yaralananlar, Sahra Hastanesi yakınlarında bulunan ambulanslarla Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından operasyon başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip kıstırıldı, şu an çatışma devam ediyor" dedi.
"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"
Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Bölgede sıcak çatışma devam ederken, roketin isabet ettiği bölgeden ilk görüntüler de geldi.
İşte o fotoğraflar:
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk fotoğraflar geldi
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düşmanımız çok ama biz inanıyoruz ki hepsi dize gelecek! bu topraklar onların mezarı olacak!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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kıyamet kopsa herkes hakketiği yere gitse. nedir artık bu yaa dünya yaşanacak yer deil. insanlar çok korkun. kimse kimseyi anlamıyor herkes bir zulüm peşinde ucubeye döndü insan oğlu. heyeht ne hazin son:(!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır