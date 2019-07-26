Günlük burç yorumları 27 Temmuz 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 27 Temmuz 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, 22 - 28 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Şu sıralar enerji dolu ve önemli konuları ele alabilecek güçtesiniz. Net düşünce yapınız, belirli bir durumu başarıyla sonuçlandırmanıza yardımcı oluyor. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak.İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün çevrenizden alacağınız olumlu sinyaller kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayacak. Hayal gücünüzü kullanabileceğiniz projelere başlayın. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Coşku ve enerji dolusunuz. Hiç endişelenmeyin, üstlendiğiniz her şey hızla ve verimli şekilde başarıya ulaşacak ve olumlu yönde gelişecek. Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Ofiste iş arkadaşlarınıza karşı daha ölçülü, daha sabırlı olmalısınız. Hedefiniz nitelik olmalı, nicelik değil! Tartışmalar konusunda diplomatik davranın. Bu kural özel hayatınız için de geçerli. Başkalarını fena halde sinirlendiriyorsunuz. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz.Balık burcu devamı için tıklayın...