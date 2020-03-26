Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 27 Mart 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık, aylık burç yorumları 2020...

26.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:59
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 27 Mart Cuma günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MART

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işinizde yeni sorunlarla karşılaşacaksınız. Ama tam zamanında gelen bir yardım sayesinde görevinizi sakince tamamlayabileceksiniz. Her ne kadar bu yardım alışılmadık bir yerden gelse de, sakın geri çevirmeyin. Sağlığınız konusunda gelecek için ibreyi olumlu yöne çevirebilirsiniz. Olaylara sabır ve dikkatle yaklaşırsanız, uzun vadede bazı sağlıksız davranışlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. Fiziksel enerjinizi ve zekânızı özellikle takım çalışmalarına yönlendirin. İkili ilişkileriniz de bu dönemde uyumlu ve verimli bir şekilde ilerleyecek. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Hayatınızda her şey tıkır tıkır işliyor. Sorunlar, üzerine gittiğiniz anda neredeyse kendiliğinden çözülüveriyor. Maalesef gelecekte her anınız böyle olmayacağından, bugünlerin kıymetini bilin. Hiçbir ayak bağınızın olmamasını fırsat bilip, bu dönemde tüm zamanınızı ailenizle ve arkadaş çevrenizle geçirin. Onlarla olan bağlarınızın ne kadar güçlendiğini siz de hissedeceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Hedefinizi ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir, ama bunu yaparken çok daha değerli deneyimler kazanacaksınız. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Enerjiniz şu anda son derece kontrolsüz ve dengesiz. Bir şekilde tükendiğinden, bu durum başarıdan ziyade ihtilaflara yol açıyor. Ancak, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilin ve bunları birbirine düşürmeyin. Her iki uç noktanın da sizde var olduğunu kabul edin ve onları uzlaştırmaya çalışın. Bu şekilde, etrafınızdakiler de sizi daha hoş bir insan olarak algılayacak. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

İşte başarılısınız - hiç kimse fark etmese veya herhangi bir takdir göstermese bile, başkalarına yardım etmeye ve destek olmaya her an hazır olmanız size fayda sağlayacak. Sevdikleriniz size destek vermek istiyor. Şu anda sahnede kimse olmasa da, gerçek aşkı bulmak için bir gözünüzü açık tutmanız gerekebilir. Tembellik ve isteksizlik zamanı geçti – enerjiniz artık sınır tanımıyor. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Özgüveniniz ve yaşam tutkunuzdan etkilenerek, hem iş hem özel hayatınızdan arkadaşlarınız size gelerek sırlarını açabilir ve önemli konular hakkında tavsiyenizi isteyebilirler. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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