Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haber
burç yorumları

Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 26 Mart 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık, aylık burç yorumları 2020...

25.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:59
Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 26 Mart Perşembe günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Önceden denenmiş yöntemlere güvenmek ne kadar cazip gelse de, bu tür bir yaklaşım insanı zamanla paslandırabilir. Başarıyla ulaşmak için yeni yaklaşımlar keşfetmeye çalışın. Çevrenizdekiler olumlu tepki verecek ve hatta yeni bir başlangıç olasılığı varsa size yardım teklifinde bulunacaklar. Bu yardımı tevazuyla kabul edin, çünkü başkalarının tecrübelerinden öğrenebileceğiniz çok şey var. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa, hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bir şey yolunda gitmezse hemen suçu kendinizde aramayın. Belki de sadece dış koşullar müsait değildir. Kendinize iyi davranın, her şeyi oluruna bırakın. Böyle yaptığınızda, bazen önünüzde öyle yollar açılır ki yepyeni olanaklarla karşılaşırsınız. İşte o zaman enerjinizi vargücünüzle harcayabilirsiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi, verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız sağlığınız zarar görebilir. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İlgili Haberler

Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haber
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti Haber
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haber
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Haber
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin James Bond Seda Sayan Şeyma Subaşı Olga Kurylenko
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 00:27:42. #1.14#
title