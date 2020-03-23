Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 24 Mart 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık, aylık burç yorumları 2020...

23.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:59
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 24 Mart Salı günlük burç yorumları, 23 - 29 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 MART

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Fikirlerinize ve planlarınıza yeni bir hız kazandırabilmek ve canlılık katmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla yapacağınız sohbetler veya dış görünümünüzde yapacağınız bir değişikliğin faydası olabilir. Size sunulan yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun, ama sizi asıl yolunuzdan fazla uzaklaştırmalarına da izin vermeyin. Kendinize sadık kalın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın – farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Çözüme giden yolu açmak sizin için kolay olacak. Aile bağlantılarınız sağlığınız açısından da faydalı olabilir, çünkü kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ailenin verdiği güven ve geleneksel tedaviler hem çok işe yarayacak, hem hoşunuza gidecektir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Enerjiniz başkalarına da bulaşıyor. Yeni fikirler öne sürmenin tam zamanı. Bugüne dek almaktan çekindiğiniz kararlar sizin açınızdan önemli bir hal alabilir. Enerjinize rağmen aceleci davranmayın ve hareketlerinizin sonucunun tam bilincinde olun. Her şeyin üzerinden dikkatle ve sakince geçmeyi ihmal etmeyin. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün dünya sizin etrafınızda dönüyormuş gibi gelecek. Ama etrafınızdakiler böyle düşünmediğinden, hayal kırıklığına uğrarsanız şaşırmayın. Beklentilerinizi biraz kısın ve başkalarının ihtiyaçlarını da göz önüne alın. Yoksa bu bencil tutumunuzla sadece düşmanlar edineceksiniz ve aileniz ve arkadaşlarınız sizden bariz biçimde uzak durmaya çalışacak. Bencillik uzun vadede her zaman sorun yaratır. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Genel bir denge ve istikrar dönemindesiniz. Zihin açıklığınız ve vücut zindeliğinizle işlerinizi rahatlıkla halledebileceksiniz. Ayrıca canlı ve hareketli bir günün de tadını çıkarabileceksiniz. Ancak her şeyin hep böyle sorunsuz devam edeceği hayaline kapılmayın. Başarılarınızı şimdiden sağlama alın ki ileride sıkıntı çekmeyesiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Bundan etkilenen iş veya özel hayatınızdan kişiler, sizden yardım isteyecek. Yardım edebileceğiniz yerlerde edin, ama kendi hedefleriniz için çalışmaya devam etmeyi de unutmayın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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