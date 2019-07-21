Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 22 Temmuz 2019 Pazartesi günlük burç yorumları, 22 - 28 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün işinizde yeni sorunlarla karşılaşacaksınız. Ama tam zamanında gelen bir yardım sayesinde görevinizi sakince tamamlayabileceksiniz. Her ne kadar bu yardım alışılmadık bir yerden gelse de, sakın geri çevirmeyin. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Hayatınızda her şey tıkır tıkır işliyor. Sorunlar, üzerine gittiğiniz anda neredeyse kendiliğinden çözülüveriyor. Maalesef gelecekte her anınız böyle olmayacağından, bugünlerin kıymetini bilin. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Enerjiniz şu anda son derece kontrolsüz ve dengesiz. Bir şekilde tükendiğinden, bu durum başarıdan ziyade ihtilaflara yol açıyor. Ancak, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilin ve bunları birbirine düşürmeyin. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Balık burcu devamı için tıklayın...