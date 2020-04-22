Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
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burç yorumları, Çarşamba

Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 22 Nisan 2020 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 20 - 26 Nisan haftalık, aylık burç yorumları 2020...

22.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:00
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 22 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları, 20 - 26 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 NİSAN

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni bir yola girmeye karar verdiniz ve biraz ürkekçe de olsa yüksekteki hedeflerinize doğru ilerlemektesiniz. Geçmişe elveda deyin ve eskileri ardınızda bırakın. Eskiyi unutmak zorunda değilsiniz, ama tüm enerjinizi önünüzdekilere odaklayın. Yeni girdiğiniz bu yolda size yardımcı olması için hem eski, hem yeni çevrenizden yararlanın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Yaydığınız enerji yakın çevrenizdekileri etkisi altına alarak, daha kısa bir süre öncesine kadar hayal bile edemediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayacak. Bu enerjiden yararlanın ve bu olumlu döneminizi ziyan etmeyin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi, verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Şu anda her şeyi birden istiyorsunuz. Bir adım geri çekilin; işyerinde durumlar aleyhinize dönebilir ve iş arkadaşlarınızın size olan güvenleri sarsılabilir. Özel hayatınızda da sınırlar koymalısınız, aksi takdirde yanlış anlaşılırsınız. Partnerinizin ve arkadaşlarınızın görüşlerini sessizce kabul edin. Hissedebileceğiniz en ufak stres bile sizi etkileyebilir, dolayısıyla biraz egzersiz yapın ve biraz huzur bulmak için kendinize zaman ayırın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün sizin için iyi bir gün olacak. Bu durumdan, geciken tüm projelerinizi tamamlamak için yararlanın ve işiniz bittiğinde, daha heyecanlı projelere hazırlanın. Özgüveninizle başta iş arkadaşlarınız olmak üzere başkalarına da esin kaynağı olacaksınız. Bu, takdir edildiğinizi hissetmenizi sağlayacak ve ihtiyacınız olan tek şeyin doğru yer ve zamanda olumlu bir etki yapmak ve başarı kazanmak olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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