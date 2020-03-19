Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebileceksiniz. 20 Mart 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Mart haftalık, aylık burç yorumları..

19.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:59
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 20 Mart Cuma günlük burç yorumları, 16 - 22 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 MART

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız sağlığınız zarar görebilir. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir. Bunun yerine, sakin ve rahat olmaya çalışın ve tüm güçlükleri, bu meselelerin çözümlerine yeni bir yaklaşım bulma fırsatı olarak görün. Dinginliğinizi yeniden keşfedin ve bu dönemden çok daha güçlenmiş şekilde çıkın. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın. Vitaminler ve temiz hava, size sağlığınız için son derece önemli bir yeniden doğuş olanağı sağlayacaktır. Yanlış anlaşılmalar ve çatışmalardan uzakta, hayatınızın keyfini çıkarın ve aileniz ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Sağlığınıza dikkat, bugün biraz yorulabilirsiniz. Başka sorunlarla da karşılaşmanız mümkün. Sorunlarınızı sabırla kabul etmeyi öğrenin ve bunları paldır küldür saldırarak çözmeye kalkışmayın. Enerjinizi dış dünyanıza harcamak yerine içinizdeki dengeyi sağlamak için kullanırsanız, bu dönemi çok daha keyifli geçireceğiniz kesin. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün. Bu işi ne kadar ertelerseniz engeller o kadar yükselecek ve üstesinden gelmeniz de o kadar zorlaşacak. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın, böylece sizin ihtiyacınız olduğunda da mutlaka onlar yardımınıza gelecektir. Ama kendi hedeflerinizi de gözden kaybetmeyin, çünkü şu anda onlara ulaşmak için gereken güce sahipsiniz. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Uzun süredir hazırladığınız planların eyleme dönüştürülmesine az kaldı. Hâlâ şüpheleriniz olsa bile bu işi daha fazla ertelemeyin. Dört bir yandan yardım teklifleri alacaksınız. Fakat yapıcı eleştirilere açık olmanız gerekecek, neticede sizin iyiliğiniz isteniyor. Bu hareketli dönemde vücudunuz için de bir şeyler yapmayı unutmayın. Beslenmenize dikkat edin ve bir hobiyle uğraşarak kendi içinizde denge sağlayın. Karşılaşacağınız stresle ancak bu şekilde baş edebileceksiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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