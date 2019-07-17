Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 18 Temmuz 2019 Perşembe günlük burç yorumları, 15-21 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bir süredir aklınıza koymuş olduğunuz hedefler, en sonunda yakalayabileceğiniz kadar yakınınıza geliyor. Son birkaç adımı atmak için gereken enerjiyi içinizde hissediyor, farklı çevrelerden destek de görüyorsunuz. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Hem ruh hem vücut sağlığınız açısından zirvedesiniz. Başkaları da sizin bu ışıl ışıl parlayan, güven verici ve olumlu enerjinizin farkında. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın, böylece sizin ihtiyacınız olduğunda da mutlaka onlar yardımınıza gelecektir.Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın tam zamanı. Bu, hem gecikmiş işler hem de iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlamalar için geçerli. Özgüveniniz başkalarına hoş ve cazip geliyor. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz.Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Umutsuzluk zamanı değil. Ruh halinizi bazı sağlıklı faaliyetlerle güçlendirebilirsiniz. Daha önce de bu gibi anlar yaşadığınızı hatırlayın ve bu kötü dönemin eninde sonunda biteceğini anlayın. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Gitgide daha fazla beklenmedik ve zor olayla karşılaşabilir ve sorumlu olsalar da olmasalar da ilk başta suçu başkalarının üzerine atmaya kalkışabilirsiniz. Belki de hata sizdedir.Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gösterdiğiniz tüm çabaların sonucu üzerinde derinlemesine düşünmenin tam zamanıdır. Bu dönemi, fiziksel sağlığınızı iyileştirmekte kullanın. Balık burcu devamı için tıklayın...