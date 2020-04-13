Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 13 Nisan 2020 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 13 - 19 Nisan haftalık, aylık burç yorumları 2020...

13.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:00
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 13 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları, 13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 NİSAN

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

İnsanlarla olan olumlu ve sıcak ilişkileriniz en sonunda meyvesini verecek ve size hiç ummadığınız bir yerden destek gelmesini sağlayacak. Bu fırsatı yakalayıp aklınızdaki projelerden bahsedin ki, hem çevrenizdekiler hem sizin için kalıcı ve olumlu değişiklikler sağlanabilsin. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden medet umacak. Enerjinizi kullanarak başkalarına yardım etmeye çalışın, böylece sizin ihtiyacınız olduğunda da mutlaka onlar yardımınıza gelecektir. Ama kendi hedeflerinizi de gözden kaybetmeyin, çünkü şu anda onlara ulaşmak için gereken güce sahipsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

İşyerinde başarı size doğal bir şekilde gelse bile, yine de iç huzurunuzu ve gerçekçi yaklaşımınızı korumalısınız. Bu yolla işyerinde edindiğiniz dostlukları muhafaza edebilecek ve sevdiklerinizin sizin ne denli sıcak kanlı olabileceğinizi görmelerine olanak tanıyacaksınız. Eski tartışmaların ne o zaman ne de şu anda artık önemli olmadığını anlıyorsunuz. Kendinize, fiziksel gücünüzü korumak ve dinginliğinizi sürdürmek için uzun bir rahatlama süresi verin. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendinizle çelişiyorsunuz. Bu, derin memnuniyetsizliğinizden ve sinirinizi birilerinden çıkarmak isteyen ruh halinizden de anlaşılıyor. Bazen yenilgileri de kabullenmeniz gerekir. Bu tecrübeyi gelecek için yararlı olarak görün ve bundan olumlu bir sonuç çıkarmaya çalışın. Sizi mutlu edecek uğraşlarla meşgul olun, aksi takdirde öfkenizden kurtulamaz ve başkalarını üzersiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Enerji ve cesaret dolu; isteklerinize ulaşmak için daha iyi koşullar isteyemezdiniz. Ancak, çok ilginç görünen ve oldukça karmaşık ayrıntılar nedeniyle hedefinizden kolayca uzaklaşabilirsiniz. Olaylara akılcı ve duyarlı yaklaşmaya ve temel yönler üzerine odaklanmaya dikkat edin, o zaman başarı için çok beklemeniz gerekmeyecek. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece, gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinizdekiler size her zamankinden daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Bu elverişli dönemi, ekibinizle birlikte zor işlere girişip başarmak için kullanın. Ekibinizde oluşacak dinamik sayesinde en çetrefilli işlerin bile kolayca üstesinden geleceksiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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