Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler
burç yorumları

Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebileceksiniz. 13 Mart 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Mart haftalık, aylık burç yorumları..

12.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:59
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 13 Mart Cuma günlük burç yorumları, 9 - 15 Mart haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

İşyerinde üstlendiğiniz her şeyde başarılısınız. Aldığınız önemli kararlar hep doğru çıkıyor. Ancak projeler üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız süreyi de mutlaka ayarlamalısınız. Enerji dolusunuz! Keyfinize bakın – dışarı çıkın, yeni yerler keşfedin. Arkadaşlarınızdan size katılmalarını isteyin – moraliniz yükselecektir. Sonuçta, kendinize oldukça güveniyor ve sakin hissediyorsunuz. Bu avantajı, mükemmel durumdaki zindeliğinizi sürdürmekte kullanın. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Coşkunuz sizi sandığınız gibi ileri taşımak yerine yavaş yavaş yıpratmaya daha meyilli. Bu dürtüyü baskılamazsanız yol alamazsınız. Asabi yapınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor ve neredeyse tanıştığınız herkesle tartışmanıza yol açıyor. Bu baskılara, hiç değilse bu huzursuz dönem geçene dek dayanmaya çalışın. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün sanki her şey kendiliğinden yerine oturuyor. Çevrenizdekilerin heyecanınızı ve canlılığınızı fark etmemesi mümkün değil. İşyerindeki tüm görevlerinizi başarıyla tamamladınız ve artık yeni projelere rahatça geçebilirsiniz. Özel hayatınızda bile, karşılaştığınız herkes üzerinde bıraktığınız umut verici izlenim sayesinde mutlu anlar yaşıyorsunuz. Zahmetsizce ulaştığınız bu başarılı dönemin keyfini, sona ermeden önce doya doya çıkarın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Uzun süredir hayal ettiğiniz bir şey yavaş yavaş şekilleniyor ve sizin tarafınızdan gerçeğe dönüştürülmeyi bekliyor. Dönüştürün, çünkü bu tüm hayatınız kalıcı ve olumlu bir şekilde etkilenecek. Aileniz ve arkadaşlarınız da bu değişim çabasına olumlu yaklaşacak ve yol boyunca her adımınızda size destek olacaklar. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İlgili Haberler

Haftalık burç yorumları 9 - 15 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 9 - 15 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türk bilim insanlarının başarısı! Virüse karşı etken madde elde edildi Haber
Türk bilim insanlarının başarısı! Virüse karşı etken madde elde edildi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin
AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 00:44:01. #1.14#