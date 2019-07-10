Günlük burç yorumları 11 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 11 Temmuz 2019 Perşembe günlük burç yorumları, 8-14 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Önünüzdeki birçok yeni fırsat var. İşyerinizde yepyeni eğilimleri başlatan kişi olabilirsiniz. Meslektaşlarınızın fikirlerine kulak verirseniz, gelen birçok farklı öneriden yaratıcı çözümler üretebileceksiniz. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın.Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Öyle enerji dolusunuz ki, size kalsa tüm dünyayı keşfe çıkacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkın. Dünyayı dolaşın; içinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedecek, yepyeni işlere kalkışacaksınız.Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin, yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu sıralar biraz huzursuzsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmediğinde veya birisi farklı bir fikre sahip olduğunda kolayca küplere binmeye eğilimli görünüyorsunuz. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde üstlendiğiniz her şeyde başarılısınız. Aldığınız önemli kararlar hep doğru çıkıyor. Ancak projeler üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız süreyi de mutlaka ayarlamalısınız. Balık burcu devamı için tıklayın...