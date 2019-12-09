Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

09.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:44

Güngören Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, belediyede görev yapan E.T isimli şoföre verdiği cezanın gündem olması ile alakalı kendi YouTube sayfasından bir açıklama videosu yayınladı. Veysel İpekçi tepkiler üzerine belediyedeki pozisyonundan istifasını açıklamıştı.



Geçtiğimiz hafta Güngören Belediye Başkanı'nı gördüğünde ayağa kalkmadığı gerekçesiyle şoförün tuvalet önünde oturtulduğu iddiası sonrası linç girişimine maruz kaldığını belirten Veysel İpekçi, "Güngören içindeki basit bir olay" olarak nitelendirdiği durumun bu kadar büyüyeceğini beklemediğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle