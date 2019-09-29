İstanbul'da okulda oynayan çocuklar cansız beden buldu

29.09.2019 19:37

İstanbul Güngören'de bir okulun yanında bulunan boş arazide çocukların ihbarı üzerine 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ÇOCUKLAR HAREKETSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Genç Osman Mahallesi Ensar Caddesi'nde bulunan İbn-i Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde oynayan çocuklar, okulun duvarının yanında hareketsiz duran bir kişiyi gördü. Merak ederek, cesede yaklaşan çocuklar, şahsın elinde silah olduğunu görünce durumu caddeden geçen büyüklerine haber verdi. Şahsa dokunarak hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar ise polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ÜZERİNDE KİMLİK BULUNMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şahsin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu bölgede önlem alarak incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada elinde silah bulunan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: DHA