: Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın

11.12.2019 05:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:23

Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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