Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın
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Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın

Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.12.2019 05:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:23
Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın

'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın
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