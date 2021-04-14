GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDIEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Güngören'de, yük indiren sürücünün park halindeki aracından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Güngören'de, yük indiren sürücünün park halindeki aracından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta geçtiğimiz perşembe saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesine malzeme getiren Hasan Hüseyin Önal, hafif ticari aracını sokak üzerinde park etti. Cep telefonunu araçta bırakan Önal, getirdiği malzemeleri tekstil atölyesine taşımaya başladı. Soğukkanlı bir şekilde gelen bir kişi, aracın kapısını açıp, cep telefonunu çalarak, ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracını park eden Önal'ın malzemeleri taşıdığı ve hırsızın kapıyı açarak cep telefonunu çalarak, ayrıldığı görülüyor.

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:40:54. #1.15#

title