Son dakika... Güney Kore'deki orman yangını Hanul Nükleer Santrali yakınına ulaştı

Güney Kore'nin doğusundaki Uljin bölgesinde çıkan orman yangını Hanul Nükleer Santrali yakınına kadar ulaşırken, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yangının acilen söndürülmesi emrini verdi.

Güney Kore'nin doğusundaki Uljin bölgesinin dağlık alanında yangın çıktı. Orman yangınında şimdiye kadar 3 bin 300 hektarlık alan küle döndü ve 50'den fazla ev alevler arasında kaldı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle hızla yayılan orman yangının Hanul Nükleer Santrali yakınına kadar ulaşması yetkilileri alarma geçirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, can kayıplarının önlenmesine öncelik verilerek yangının en kısa sürede söndürülmesi emri verdi. Yangını kontrol altına almak ve nükleer santrale sıçramasına engel olmak için 30 helikopter, 230 itfaiye aracı ve bin 100 itfaiyeci çalışmaları sürdürüyor. Yetkililer, Hanul Nükleer Santrali'nin dış çitlerine kadar ulaşan orman yangını için bir savunma hattı oluşturulduğunu ve santralin şu ana kadar zarar görmediğini açıkladı. Nükleer Santralin yöneticileri yaşanan olay sonrası santral faaliyetlerinin yüzde 50 oranında düşürüldüğünü bildirdi.

Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Uljin ilçesinde çıkan orman yangınında şimdiye kadar 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirirken, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

(Saim Sevinç/ İHA)