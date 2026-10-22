Hatay'da jandarma operasyonunda 2 bin 170 gram esrar bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren ekipler, Defne ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Belirtilen adreste M.T. isimli şahsın ikametgahında ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 170 gram kubar esrar maddesi, 23 kök skunk bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde eleği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu