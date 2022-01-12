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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/15.00)

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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