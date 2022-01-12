GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/15.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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