Güncelleme - İsrail'den Suriye'deki İran Hedeflerine Saldırı

İsrail, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." denildi.

Açıklamada, Esed rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaması konusunda uyarıldı.

İsrail ordusu, yaptığı ikinci bir yazılı açıklamayla saldırıya ait yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

Hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepelerine atılan ve İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği dile getirilen açıklamada, "Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu." ifadesine yer verildi.

Suriye'deki Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin İsrail saldırılarına karşı koymak için ateşlendiği kaydedilen açıklamada, "Açık uyarımıza rağmen Suriye'ye ait karadan havaya füzeler ateşlendi. Buna yanıt olarak Suriye ordusuna ait çok sayıda hava savunma sistemini de vurduk." cümleleri kullanıldı.

-İsrail, Esed rejimini suçladı

Dün atılan roketin "İran'ın bölgeye yerleşmesinin bir kanıtı" olduğu ileri sürülen açıklamada, "Suriye'de yaşanan her şey için Suriye rejimini sorumlu tutuyor ve onları (Esed rejimini) İsrail'i hedef almamaları ve başkalarının onların topraklarından (Suriye'den) İsrail'i hedef almaması konusunda uyarıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız ve İsrailli sivillerin korunması için gereken neyse yapılmaya devam edilecek." denildi.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA'da daha önce yer alan haberde ise İsrail'in söz konusu saldırısının Lübnan toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu dün Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

Kaynak: AA